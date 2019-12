Speciale difesa: Congo-Brazzaville, inondazioni, presidente Sassou Nguesso chiede aiuto a comunità internazionale

- Il presidente congolese Denis Sassou Nguesso ha invitato la comunità internazionale a fornire supporto a 150 mila i suoi concittadini colpiti dalle inondazioni causate dalle piogge che si riversano sul paese senza tregua. “Di fronte all'entità delle catastrofi, chiedo con urgenza alla comunità internazionale il sostegno per una risposta più efficace alla situazione umanitaria registrata”, ha detto Sassou Nguesso parlando in parlamento. Il presidente congolese ha quindi espresso la sua solidarietà alle popolazioni vittime di catastrofi naturali “che rappresentano una vera sfida planetaria”, assicurando che il governo sta lavorando il più possibile per fornire assistenza al fine di gestire il meglio possibile la situazione in base alle sue modeste risorse. “Per queste situazioni angoscianti, le soluzioni una tantum devono trasformarsi in un'adeguata politica per lo sviluppo degli spazi urbani e dei siti urali”, ha aggiunto. Secondo le stime del governo, le inondazioni hanno provocato lo sfollamento di oltre 150 mila persone, in particolare lungo il corso dei fiumi Congo e Oubangui, nel nord del paese. Il mese scorso le autorità di Brazzaville hanno proclamato lo stato di catastrofe naturale ed emergenza umanitaria, affermando che queste inondazioni sono all'origine di enormi perdite di mezzi di sussistenza delle popolazioni (piantagioni, bestiame, pollame, riserve alimentari), oltre che dell’insorgere di alcune malattie. Lunedì scorso l’Unione europea ha annunciato un contributo di un milione di euro per le vittime delle inondazioni in Congo-Brazzaville e nella vicina Repubblica democratica del Congo (Rdc). (Res)