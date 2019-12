Speciale difesa: Panama, almeno 14 detenuti morti per scontri in un carcere

- È di almeno 14 morti e undici feriti il bilancio degli scontri registrati martedì all'interno di un carcere a Panama. Le vittime, riferiscono le autorità del Centro penitenciario La Joyita (a est della capitale Città di Panama), sono tutti detenuti coinvolti in uno scontro a fuoco tra bande rivali. Nelle non facili operazioni di ispezione successive alla sparatoria, le forze di sicurezza hanno rinvenuto tra l'altro tre fucili Ak-47, tre pistole 9 millimetri, una pistola 380 e un revolver calibro 38. Una situazione che, riflettono i media, rilancia l'allarme sulla vulnerabilit dei controlli agli ingressi dei penitenziari. "Un'arma di questo calibro non entra dalla porta principale. È una situazione che si trascina, le condizioni sono precarie e si rende più facile l'ingresso di articoli proibiti", ha spiegato il direttore del sistema penitenziario di Panama, Walter Hernandez, alla testata "Telemetro Reporta". "Quello che è successo oggi nel centro penitenziario non lo permetteremo più", ha scritto il presidente Nito Cortizo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Il tema delle armi lo sta trattando il Consiglio di sicurezza e si stanno già facendi ke indagini del caso. Non ci siano dubbi che prenderemo le decisioni necessarie", ha aggiunto il capo dello stato. La procura generale del paese centroamericano ha aperto un fascicolo per cercare di appurare le responsabilità penali dei fatti, mentre la direzione generale del sistema carcerario ha da parte sua annunciato l'avvio di indagini amministrative. Al momento, fanno sapere le autorità, sono sospese tutte le visite al centro. (Mec)