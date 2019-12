Speciale difesa: Venezuela, Guaidò, informativa Bachelet conferma nostre denunce

- L’autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidó, ha accolto con favore l’informativa sul Venezuela presentata ieri dall’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet. Il rapporto “conferma le nostre denunce: la dittatura è in guerra contro la vita quotidiana dei cittadini. Non c'è normalità", ha scritto Guaidó su Twitter. “Ecco perché la dittatura continua ad attaccare l'Assemblea nazionale (...), perché stiamo difendendo i venezuelani e cercando soluzioni". (Brb)