Speciale difesa: Russia, danni stimati incendio Kuznetsov pari a 1,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni causati dall'incendio divampato nei giorni scorsi sulla portaerei della marina russa Ammiraglio Kuznetsov potrebbero raggiungere i 95 miliardi di rubli (1,3 miliardi di euro). Lo ha riferito una fonte del quartier generale della Flotta russa del Nord. "Non si tratta solo di danni alle strutture della portaerei, ma anche alle attrezzature di riparazione danneggiate, oltre alle lesioni agli specialisti civili e militari impiegati nei lavori di manutenzione", ha spiegato la fonte citata dal quotidiano "Kommersant". L'incendio sulla portaerei si è verificato a causa di una scintilla durante le operazioni di saldatura in corso nei cantieri di Murmansk. Le circostanze dell'incidente sono in fase di accertamento da parte di commissioni di indagine. Secondo le valutazioni preliminari degli esperti, l'incendio è stato causato dalla presenza di residui di materiali infiammabili nella stiva. (Res)