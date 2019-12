Speciale difesa: Usa-India, a Washington il secondo dialogo Esteri-Difesa

- I ministri di Esteri e Difesa di Stati Uniti e India hanno sicusso una serie di questioni strategiche e di sicurezza di comune interesse, in occasione del dialogo nel formato “2+2” che si è tenuto ieri a Washington, presso la sede del dipartimento di Stato. Gli Usa sono stati rappresentati dal segretario di Stato Mike Pompeo e dal segretario alla Difesa Mike Esper; in rappresentanza del paese asiatico i ministri omologhi, rispettivamente Subrahmanyam Jaishankar e Rajnath Singh. “Durante il 2019 abbiamo assistito a una rapida crescita del partenariato strategico Usa-India. Sono lieto di ospitare oggi la nostra seconda ministeriale 2+2, per rivedere i nostri successi e portare questa relazione vitale al prossimo livello”, ha dichiarato Pompeo in occasione dell’incontro.La riunione odierna è stata la seconda del formato “2+2”, dopo quella inaugurale svoltasi il 6 settembre 2018 a Nuova Delhi. Quel primo dialogo si concluse con la firma del Communications, Compatibility, Security Agreement (Comcasa), l’accordo per la compatibilità e la sicurezza delle comunicazioni, che implica l’installazione di apparecchiature di comunicazione sulle piattaforme militari acquistate dagli Usa, e con una dichiarazione congiunta in cui è stato ribadito l’impegno nella partnership strategica bilaterale ed è stato deciso di stabilire “una comunicazione sicura tra il ministro degli Esteri dell’India e il segretario di Stato Usa, e tra il ministro della Difesa dell’India e il segretario alla Difesa degli Stati Uniti”. (Res)