Legge Bilancio: Borghi (Lega) a Gualtieri, porti rispetto, è la prima volta che la vediamo alla Camera

- "Porti rispetto, è la prima volta che la vediamo, non l’abbiamo mai vista prima di adesso qui alla Camera. Sulla pervicacia altrui ne discutiamo in un altro momento". Lo ha detto il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi, rivolgendosi al ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri impegnato in un'audizione sulla legge di Bilancio. Pronta la replica del titolare del Mef: "Ho sempre risposto alle convocazioni del Parlamento. Francamente, trovo questa polemica irrispettosa". (Rin)