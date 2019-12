Argentina: legge su emergenza economica al vaglio della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà votato oggi alla Camera il progetto di legge del governo argentino di Alberto Fernandez che dichiara l'emergenza economica e fiscale e chiede l'attribuzione all'esecutivo di deleghe e poteri straordinari. Il testo, denominato "di solidarietà sociale e riattivazione produttiva", è passato ieri al vaglio di una commissione plenaria che ha votato a favore al termine di un lunghissimo dibattito. Durante la discussione in commissione la maggioranza ha accettato di apportare diverse modifiche e di eliminare un articolo particolarmente controverso, che attribuiva al governo il potere di ridisegnare l'intera organizzazione dell'amministrazione pubblica. Unica incognita rimasta è quella riguardante il raggiungimento del quorum per la seduta di oggi. L'opposizione che fa capo all'ex presidente Mauricio Macri (Cambiemos) si è infatti divisa ed un'ala radicale della minoranza non vuole consentire la votazione di una legge che ritiene annulli il parlamento e attribuisca un potere eccessivo al governo. (segue) (Abu)