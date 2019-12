Roma: corruzione e accesso abusivo a sistemi informatici, sei arresti e sei misure interdittive personali

- Questa mattina, il nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, con la collaborazione di altri reparti del corpo, sta dando esecuzione a ordinanze emesse dal Gip del Tribunale capitolino, impositive della misura cautelare personale nei confronti di dodici persone (sei arresti domiciliari, quattro sospensioni dal pubblico ufficio e due interdizioni dall'esercizio dell’attività imprenditoriale), residenti a Roma, Milano, Padova, Venezia, Pescara, Ancona e Cremona, gravemente indiziate, a vario titolo, di corruzione e accesso abusivo ai sistemi informatici. Contestualmente, è in corso di esecuzione un decreto di sequestro preventivo di denaro e beni per circa 280 mila euro, corrispondente al prezzo e profitto della corruzione. In sintesi, le indagini - sviluppate dai finanzieri attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, analisi dei flussi finanziari ed approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette - hanno consentito di far emergere un collaudato sistema illecito in cui più appartenenti ad enti pubblici hanno effettuato, nell'arco di quasi quattro anni, plurimi accessi abusivi alle banche dati protette da misure di sicurezza (chiavi e codici d’accesso), fornendo i dati contenuti a società di investigazioni, ovvero operanti nel settore del recupero crediti. (segue) (Rer)