Roma: corruzione e accesso abusivo a sistemi informatici, sei arresti e sei misure interdittive personali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali società - attivate da propri clienti alla ricerca di informazioni sul coniuge, un partner commerciale, un dipendente o un debitore - si rivolgevano normalmente ad ulteriori soggetti intermediari che curavano stabilmente i rapporti con i dipendenti infedeli, pronti a fornire i dati richiesti in base ad un vero e proprio tariffario, con corrispettivi variabili tra 0,10 centesimi e 10 euro per “visura”, in ragione della tipologia di banca dati interrogata e del numero di persone consultate. L’estrapolazione abusiva ha riguardato dati di vario genere (generalità complete, codici fiscali, indirizzi di residenza, posizioni lavorative, redditi e altri dati patrimoniali, visure camerali, contributi versati) di oltre 170.000 persone fisiche. In alcuni casi, tali informazioni venivano richieste da soggetti usurai, già tratti in arresto nel maggio del 2018 nell’ambito di un’altra indagine della Procura capitolina, con lo scopo di recuperare i “crediti” derivanti dalla loro attività illecita. Il pagamento dei pubblici ufficiali corrotti avveniva, periodicamente, secondo una pluralità di metodi, tra cui ricariche di carte poste-pay intestate allo stesso corruttore o a soggetti terzi compiacenti, vaglia postali o consegna di buste in contanti. (Rer)