Onu: Di Maio, Italia fiera di ospitare Un Global Service Centre

- L’Italia è fiera di ospitare lo Un Global Service Centre così come la base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite gestita dal Programma alimentare mondiale (Pam) e sostiene il lavoro del centro e per trovare soluzioni innovative nel campo della logistica dell’informatica, delle telecomunicazioni e del settore ambientale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo oggi alla cerimonia per il 25mo anniversario del Un Global Service Centre di Brindisi, a cui ha preso parte il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “I risultati raggiunti dimostrano la capacità di trovare soluzioni efficienti e la professionalità di tutto lo staff. Siamo orgogliosi di sostenere questo progetto”, ha dichiarato Di Maio. Il ministro ha ricordato che “nel solo 2019 sono partite diverse spedizioni umanitarie per emergenza in tante aeree di crisi”, osservando che il paese guarda con favore all’apertura in Italia, nei poli Onu di Brindisi e Torino, di due United Nations Technology Labs (Until), che potrebbero rappresentare incubatori efficaci di idee e tecnologie innovative mettendo a sistema Onu, privati, università e società civile. “Insieme alla ministra dell’Innovazione, Paola Pisano, confidiamo che il progetto prosegua e confermiamo l’impegno dell’Italia a lavorare insieme per sostenere le attività dell’Onu creando al contempo un valore aggiunto per il territorio”, ha dichiarato Di Maio.(Sic)