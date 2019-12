Repubblica Ceca: "relativizzazione" eventi 1968 danneggia relazioni ceco-russe

- I tentativi di Mosca di relativizzare gli eventi del 1968 in Cecoslovacchia danneggiano le relazioni tra Russia e Repubblica Ceca. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, in un'intervista al quotidiano "Denik N". Il capo della diplomazia di Praga ha così replicato a un comunicato pubblicato ieri sul sito del ministero degli Esteri russo, in cui si diceva che l'approvazione di una giornata della memoria per le vittime dell'invasione della Cecoslovacchia nell'estate del 1968 "difficilmente aiuterà a condurre una cooperazione bilaterale di successo". Anche il portavoce presidenziale, Jiri Ovcacek, ha dichiarato che il comunicato russo è "assolutamente inadeguato e inaccettabile". (Vap)