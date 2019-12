Banche: Intesa Sanpaolo firma accordo strategico con Nexi sui sistemi di pagamento

- Intesa Sanpaolo ha firmato oggi un accordo strategico con Nexi riguardante i sistemi di pagamento, che prevede in particolare il trasferimento a Nexi del ramo aziendale di Intesa Sanpaolo avente ad oggetto l’attività di acquiring attualmente svolta nei confronti di oltre 380.000 punti vendita. Intesa Sanpaolo - fa sapere una nota - manterrà la forza vendita dedicata all’acquisizione di nuovi clienti. L'accordo prevede anche una partnership di lunga durata, in cui Nexi diventa - nell’ambito dell’acquiring - il partner esclusivo di Intesa Sanpaolo e quest’ultima, mantenendo la relazione con la propria clientela, distribuisce i servizi di acquiring di Nexi. Il trasferimento del ramo aziendale avverrà tramite conferimento a una controllata di Nexi per un valore pari a 1.000 milioni di euro. Intesa Sanpaolo venderà a Nexi - per un corrispondente corrispettivo in denaro - le azioni ricevute a fronte del conferimento e, con parte di tale corrispettivo, acquisterà poi da Mercury UK HoldCo Limited, socio di riferimento di Nexi, azioni di quest’ultima per un ammontare di 653 milioni di euro, pari a una quota di partecipazione di Intesa Sanpaolo nel capitale sociale di Nexi del 9,9 per cento. (segue) (com)