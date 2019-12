Tunisia: premier uscente Chahed, lascio situazione economica migliore di quella del 2016

- Il governo tunisino uscente guidato da Youssef Chahed lascerà una situazione economica e di sicurezza migliore di quella ereditata nel 2016. Lo ha dichiarato Chahed nel corso di un’intervista trasmessa dalle emittenti “Wataniya 1” e “Attasia”. Il premier uscente ha invitato il futuro esecutivo a continuare a lavorare nella stessa direzione. Inoltre, ha sollecitato la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche, il miglioramento della fiscalità e la promozione dei settori produttivi dei fosfati e delle rinnovabili, che consentiranno una crescita dell’1 per cento nel 2020. Nell’intervista Chahed ha negato la sua candidatura alla guida del ministero degli Esteri. “Sono stato oggetto di una campagna diffamatoria simile a quella di cui sono stato bersaglio negli ultimi tre anni da una certa classe politica che non vuole politici onesti che combattono contro la corruzione”, ha spiegato. Per quanto riguarda i risultati ottenuti dal governo, Chahed ha sottolineato di essere riuscito a ridurre il deficit dal 6,1 a 3 per cento dal 2016 all’anno in corso. (Tut)