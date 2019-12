Onu: Guteres, impegno Italia in multilateralismo garantisce nostra importante presenza nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno che il governo italiano ha nei confronti del multilateralismo è quello che permette alle Nazioni Unite di avere una "importante presenza" nel paese. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres nel corso della cerimonia per il 25esimo anniversario Centro Servizi Globale delle Nazioni Unite (Ungsc). "Il forte impegno con le Nazioni Unite e con il multilateralismo ha creato per l'Onu l'opportunità di avere in Italia una presenza importante", ha detto Guterres. "Da Roma a Firenze, da Torino a Perugia a Venezia, le Nazioni unite sono in tutta Italia e io sono grato per questo", ha aggiunto il segretario generale.(Res)