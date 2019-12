Roma: Fiorini, operativo progetto "Mille orti per mille giardini scolastici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È ormai operativo il progetto educativo 'Mille orti per mille giardini scolastici', l’iniziativa che mette gratuitamente a disposizione degli istituti comprensivi di Roma Capitale che ne fanno richiesta le attrezzature per creare orti didattici e diffondere le pratiche dell’orticoltura urbana e dello sviluppo sostenibile attraverso il contatto diretto degli studenti con la natura e le tecniche di coltivazione". Lo scrive, su Facebook, l'assessore al Verde di Roma Capitale, Laura Fiorini. "Abbiamo iniziato le consegne del kit in dieci scuole romane - aggiunge - le prime ad aver aderito al progetto: la scuola Infanzia Il Gelsomino e la Scuola Infanzia Ranocchio Scarabocchio nel Municipio VIII, l’ I.C. Uruguay plesso Gino Bartali e l’I.C. Renato Fucini plesso primaria nel Municipio III, la Scuola Infanzia Mondo Incantato e l’I.C. Nino Rota plesso di via F.S. Benucci nel Municipio XI, l’I.C. Via Baccano, plesso via Baccano e plesso di via della Stazione di Prima Porta, Scuola Infanzia L’Aquilone e Galline Bianche nel Municipio XV. Oltre agli ordinativi già emessi, circa 40 per un totale di 70 scuole, abbiamo molte adesioni già ufficializzate. Il kit comprende la struttura modulare, composta da cassoni in legno rialzati da terra e tavoli, facile da collocare nei vari ambienti a seconda delle esigenze di ciascun istituto, prevede inoltre terriccio, attrezzi da lavoro, e materiale utile come innaffiatoi, vaporizzatori, palette da giardiniere e rastrelli. Ringrazio l’Ufficio di supporto ai Municipi per la gestione del verde scolastico del Dipartimento Ambiente per i sopralluoghi mirati ad individuare nei vari istituti le soluzioni migliori, con consigli utili nell’individuazione delle aree più idonee". (Rer)