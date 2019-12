Ict: Copasir, dumping cinese? Pesano asimmetrie normative e condizioni lavoro

- Da alcune aziende, nel corso delle audizioni, è emerso "il problema costituito dalla strategia praticata dalle aziende cinesi, che si configura come una sorta di dumping, attraverso offerte che in qualche caso giungono a presentare prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli proposti dai concorrenti europei (questo aspetto potrebbe essere adeguatamente valutato dai competenti organi europei e internazionali)". E' quanto si legge nella relazione del Copasir sulle "Politiche e gli strumenti per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, a tutela dei cittadini, delle istituzioni, delle infrastrutture critiche e delle imprese di interesse strategico nazionale", approvata all'unanimità lo scorso 11 dicembre dal Comitato e trasmessa alle Camere. Il documento, quindi, continua: "E' chiaro come fenomeni di questo tipo siano riconducibili alle asimmetrie normative e organizzative che caratterizzano questo tipo di confronto, laddove gli standard nazionali ed europei concernenti salari, condizioni di lavoro e sicurezza dei dipendenti, non sono evidentemente paragonabili a quelli vigenti nella realtà cinese. Problema ovviamente riscontrabile in tutti i settori del commercio, ma particolarmente avvertito - rimarca il Copasir - nell’ambito della produzione di apparati e strutture ad elevato contenuto tecnologico". (Rin)