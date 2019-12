Russia: Putin, internet sovrano e liberà delle rete non sono in contrasto

- I concetti di libertà della rete e di internet sovrano russo non si contraddicono, ma hanno solo una funzione di tutela dell'indipendenza e della sicurezza nazionale. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della tradizionale conferenza stampa annuale. "Internet libero e internet russo non si contraddicono. L'internet sovrano serve solo a evitare che il paese venga tagliato fuori dalla rete", ha dichiarato il capo dello Stato. "Per quanto riguarda invece le persone fisiche che possono finire nella categoria di agenti stranieri, non è una cosa che abbiamo inventato noi. È una legge Usa del 2016. Il caso concreto è quello di Maria Butina", ha dichiarato Putin. "Le persona è minacciata di reclusione fino a cinque anni, mentre qui si tratta solo di indagini amministrative", ha sottolineato il capo dello Stato. Il presidente russo ha ricordato che l'applicazione della normativa alla persona fisica prevede la sussistenza di una serie di circostanze, quali finanziamento dall'estero e legame con il media sovvenzionato da paesi stranieri. (Rum)