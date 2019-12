Milano: a Porta Nuova parte cantiere dell'hub "Voce", 2.500 metri quadri destinati al volontariato

- A Porta Nuova, tra via Monte Grappa e via Melchiorre Gioia, parte il cantiere per il restauro dell’edificio in cui nel maggio 2021 aprirà l’hub “Voce - Volontari al Centro”. I cinque piani, per un totale di 2.500 metri quadrati, ospiteranno tra le altre cose la nuova sede dei forum del terzo settore di Milano e della Lombardia, servizi di promozione del volontariato del Comune dedicati ai giovani, il centro di servizio per il volontariato-città Metropolitana di Milano, la confederazione regionale dei centri di servizio della Lombardia, l’università del volontariato, una biblioteca specializzata, un inedito ostello che riunirà, da tutta Europa, i giovani dei corpi europei di solidarietà e un ristorante attento alla sostenibilità alimentare. "Sono centinaia di migliaia i milanesi che scelgono di dedicare parte del loro tempo agli altri – dichiarano in una nota la vicesindaco con delega al Volontariato Anna Scavuzzo e l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – e migliaia le associazioni che ogni giorno lavorano sul territorio per aiutare chi è più in difficoltà. Per questo motivo, l'avvio dei lavori per realizzare la prima casa del volontariato in città, un luogo dove confrontarsi e trovare stimoli sempre nuovi, è una splendida notizia che arricchirà Milano. Siamo felici e orgogliosi di aver contribuito a questo progetto, convinti che il dialogo con i milanesi e con il terzo settore, in un'ottica di complementarietà, sia fondamentale per una città sempre più bella, forte e accogliente". Di proprietà del Comune di Milano, dato in concessione all’associazione Ciessevi fino a settembre 2053, l'edificio sarà un incubatore per far nascere nuove forme di imprenditorialità sociale e welfare di comunità, luogo di incontro tra diverse forme di volontariato, spazio per produzioni culturali ed eventi sui temi della solidarietà, della responsabilità sociale, della sostenibilità, dell'uguaglianza sociale e del dialogo. “Voce” ospiterà anche il centro di coordinamento dei volontari delle Olimpiadi invernali del 2026. (segue) (com)