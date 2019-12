Milano: a Porta Nuova parte cantiere dell'hub "Voce", 2.500 metri quadri destinati al volontariato (2)

- Il progetto prevede al piano terra la realizzazione di 250 metri quadrati destinati ad aule e un punto ristoro di circa 170 metri quadrati. L’ostello occuperà il secondo e terzo piano per un totale di 530 metri quadrati. Agli uffici saranno invece destinati i piani primo e secondo coprendo quasi 700 mq. Si stima che 'Voce' annualmente sarà casa per 2mila enti del terzo settore e per 200 enti pubblici e privati che vorranno gestire progetti in rete col volontariato. Circa 8mila i cittadini attivi e volontari che si stima parteciperanno a eventi, formazioni e iniziative di promozione del volontariato, circa 20mila i pernottamenti in ostello e 70mila gli utilizzatori della caffetteria-ristorazione. L'investimento ammonta a 5,9 milioni di euro, a cui contribuiscono diversi attori pubblici e privati tra i quali il Comune di Milano, che ha concesso l'edificio e garantisce con fideiussione il mutuo ventennale di 1,5 milioni di euro in capo a CSV Milano, Fondazione Cariplo, che ha sostenuto il progetto con un contributo di 1 milione di euro, e Turismo Sostenibile, società benefit, che investe nell'intervento 1,3 milioni di euro per costruire un polo del turismo sostenibile con l'ostello e i servizi collegati. (com)