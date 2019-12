Torino: Città metropolitana, a Natale e Capodanno sospesi blocchi antismog in 24 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno sospese per 3 giorni, a Natale e Capodanno, le limitazioni al traffico adottate per ridurre lo smog a Torino e in altri 23 Comuni della provincia. Lo comunica, con una nota, la Città metropolitana. In particolare, il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio vengono messi in stand by i blocchi definiti dall’accordo del bacino Padano per il miglioramento della qualità dell’aria, in vigore dal primo di ottobre nei territori di 24 comuni (Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano). Questo perché durante il periodo delle festività natalizie, il servizio di trasporto pubblico locale è ridotto. Sempre in occasione delle festività le giornate di controllo per l’aggiornamento del semaforo https://www.arpa.piemonte.it/export/bollettini/semaforo.pdf saranno venerdi 27 anziché giovedi 26 dicembre e martedi 7 invece di lunedi 6 gennaio. Info e tabelle sulle limitazioni a traffico nel territorio metropolitano sono su http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/qualita-aria/blocchi-traffico/(Rpi)