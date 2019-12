Mafie: Lamorgerse, con maxi operazione Catanzaro durissimo colpo a 'ndrangheta

- "Congratulazioni ai Carabinieri del Raggruppamento operativo speciale e del Comando provinciale di Vibo Valentia, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, per la maxi operazione della scorsa notte che ha portato all’esecuzione di più di trecento ordinanze di custodia cautelare in tutto il territorio nazionale e al sequestro di beni per 15 milioni di euro", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Un durissimo colpo inferto alla 'ndrangheta operante nel vibonese e alle sue ramificazioni in Italia e all'estero che testimonia l’impegno quotidiano e la grandissima capacità investigativa ed operativa della magistratura e delle forze di polizia nella lotta alle organizzazioni criminali", ha aggiunto la titolare del Viminale.(Com)