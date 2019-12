Ue: Sassoli, sentenza su Junqueras importante perché riguarda composizione Eurocamera (2)

- "Di conseguenza, la qualità di membro del Parlamento deve reputarsi acquisita per il solo fatto e dal momento di suddetta proclamazione", ha sottolineato. "La Corte ha altresì statuito che l'immunità comporta che la misura di custodia cautelare a cui il deputato eletto è stato sottoposto dev'essere revocata, al fine di consentire al deputato di recarsi al Parlamento europeo e di completare le formalità necessarie. Ciò detto, nel caso in cui l'autorità nazionale competente consideri che detta misura debba essere mantenuta dopo che la persona in questione ha assunto la qualità di deputato del Parlamento europeo, essa deve richiedere il prima possibile al Parlamento europeo la revoca di tale immunità, conformemente all'articolo 9 del suddetto protocollo", ha proseguito Sassoli. "Faccio appello alle autorità spagnole competenti per esortarle a conformarsi al tenore della sentenza spagnola. Ho dato mandato ai servizi del Parlamento di valutare nei tempi più brevi possibili l'applicazione degli effetti della sentenza sulla composizione del Parlamento. Vi informo che non accetterò richiami al regolamento su questo tema", ha concluso. (Beb)