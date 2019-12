Bilancio Roma: Pd e lista Civica, previsionale 2020-2022 è pietra tombale Raggi a danno città

- I rifiuti e i trasporti, l'emergenza abitativa, le scuole, la cura del verde e del decoro urbano, la manutenzione dei cimiteri, le grandi opere e le infrastrutture: per il Pd di Roma la giunta guidata dalla sindaca Virginia Raggi non ha dato risposte in questi oltre tre anni su nessuno di questi temi e "non le darà nel prossimo anno e mezzo" perché il bilancio di previsione 2020-2022 "non scioglie i tanti nodi della Capitale", ha spiegato il capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi in occasione di un punto con la stampa. Per Pelonzi "questa giunta su Roma oltre a fare danni inenarrabili non lascerà nulla alla città" perchè "l'ultimo bilancio utile per Raggi prima delle prossime elezioni amministrative, è a saldo zero per quanto riguarda opere pubbliche, infrastrutture previste e riassetto delle municipalizzate". Inoltre "non si risolve la questione delle affrancazioni e dei condoni" e "si danno fondi ai municipi, destinati all'ultimo minuto, con il criterio di spesa o resa". Per questo motivo il gruppo capitolino del Pd ha presentato 500 ordini del giorno, elaborati dopo un confronto con le associazioni di categoria e dei territori, "per correggere questa manovra di bilancio". (segue) (Rer)