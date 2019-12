Bilancio Roma: Pd e lista Civica, previsionale 2020-2022 è pietra tombale Raggi a danno città (2)

- Gli odg guardano - tra le altre cose - anche all'emergenza abitativa perché "bisogna dare una risposta alle 12mila persone in lista d'attesa. Si devono fermare gli sgomberi e dare assistenza anche a chi rischia di essere sgomberato perché i problemi non si risolvono con i manganelli", ha sottolineato Pelonzi. La consigliera della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli ha aggiunto "che ci sono capitali europee che stanno rilanciando grandi opere di urbanizzazione, mentre qui non si riesce a riparare le caldaie nelle case popolari: la maggioranza non sa gestire l'ordinario, figuriamoci le grandi opere. Noi però vogliamo guardare avanti e abbiamo pensato a una grande iniziativa, Destinazione Roma, che è partita il 9 dicembre mettendo insieme molte realtà, associazioni e categorie. Li abbiamo ascoltati e da gennaio saremo presenti sul territorio per presentare le cose buone fatte ed essere nuovamente presenti anche dove non c'eravamo per arginare le mancanze. Non vogliamo urlare dai palchi, ma lavorare costantemente tutti i giorni nei territori a testa bassa e con umiltà: questo è l'obiettivo del centrosinistra a Roma". In conclusione della conferenza stampa a Palazzo Senatorio il capogruppo Pelonzi ha "ironicamente" fatto "i complimenti all'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti" perché "tiene in pareggio un bilancio nonostante circa 360 milioni di euro di possibili danni erariali su affrancazioni, punti verde qualità e piani di zona". "Questo bilancio è la pietra tombale di questa amministrazione a danno della città", ha concluso. (Rer)