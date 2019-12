Difesa: Putin, Russia sostiene Cina in sviluppo sistema contro attacchi missilistici

- La Russia sostiene la Cina nello sviluppo di un proprio sistema di difesa missilistico. Lo ha affermato il presidente Russo, Vladimir Putin, nel corso della tradizionale conferenza stampa annuale. "La Cina è in grado di creare da sola un sistema di early alert contro gli attacchi missilistici, ma con il nostro aiuto lo fa più rapidamente. Rientra nei piani per armare il vicino strategico e si tratta comunque di un sistema di difesa, non di attacco", ha dichiarato il presidente russo. (Rum)