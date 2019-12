I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro, entro il 2020 elezioni per nuovo parlamento - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha assicurato che entro l'anno prossimo si celebreranno le elezioni per il rinnovo del'Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni non sono da tempo riconosciute dal governo. "Ribadisco il mio appello al popolo venezuelano e a tutti i partiti politici a prepararsi perché ci saranno presto elezioni legislative", ha scritto Maduro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il Venezuela, ha proseguito il presidente, "avrà una nuova Assemblea nazionale frutto del voto popolare nell'anno 2020, così come vuole la nostra costituzione". (segue) (Res)