I fatti del giorno - America latina (2)

- Venezuela: alto commissario Onu Bachelet esorta governo e opposizione a riprendere negoziati - L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha esortato il governo e l'opposizione in Venezuela a riprendere i negoziati, con l'obiettivo di risolvere la crisi politica ed economica in corso nel paese. “Ribadisco la mia richiesta agli attori politici in Venezuela di riprendere i negoziati per raggiungere una soluzione alla crisi politica ed economica e restituire speranza alla popolazione", ha detto oggi l’ex presidente cilena presentando un’informativa sul Venezuela al Consiglio dei diritti umani. Bachelet ha denunciato "casi di restrizione delle libertà e una limitazione dello spazio civico-democratico". "Abbiamo ricevuto segnalazioni di atti di ostilità, aggressioni e arresti da parte di servizi di intelligence e di sicurezza", ha affermato l’alto commissario, denunciando anche azioni intimidatorie contro stampa e organizzazioni non governative. (segue) (Res)