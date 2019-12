I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: inflazione, paniere alimentare di base aumenta del 6,3 per cento a novembre - Il costo dei prodotti del paniere alimentare di base in Argentina ha registrato a novembre un aumento del 6,3 per cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Indec). Si tratta del maggior salto registrato nell'anno, un dato che porta il risultato aggregato dei 12 mesi a un +49 per cento. Il paniere alimentare di base definisce secondo l'Indec anche le linee di povertà e indigenza. In questo senso, afferma l'Istituto, una famiglia tipo argentina, padre madre e due figli, per non essere povera ha bisogno di ingressi complessivi non minori a 37 mila pesos (555 euro circa) quando il salario minimo è fissato a 15.600 pesos (240 euro circa). Nel novembre del 2018 la stessa famiglia per non essere povera aveva bisogno di generare ingressi per non meno di 25.200 pesos. Il paniere alimentare di base, afferma l'Indec, è determinato tenendo conto delle necessità di calorie e proteine indispensabili in un mese ad un adulto maggiorenne tra i 30 ed i 60 anni di età. (Res)