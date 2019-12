I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Borrell, si rispettino obblighi internazionali, libertà di espressione e riunione - Le autorità iraniane devono rispettare i loro obblighi internazionali, compresa la Dichiarazione universale dei diritti umani e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici perché diritti come la libertà di espressione e di riunione devono essere sempre garantiti. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell nel dibattito in aula al Parlamento europeo sulla situazione in Iran. "Siete tutti consapevoli che l'Iran è nel mezzo di una crisi economica estremamente grave, con carenze di forniture di base, tra cui medicine, alto livello di inflazione e disoccupazione che portano a proteste. Io e i miei servizi abbiamo seguito da vicino gli sviluppi delle recenti proteste. Da quando sono iniziati il 15 novembre, abbiamo cercato di ottenere informazioni affidabili e verificate sul numero di morti, feriti e arrestati", ha detto. Borrell ha ricordato la sua prima dichiarazione in qualità di Alto rappresentante a nome di tutti i 28 Stati membri che, rilasciata il 9 dicembre, riguardava le proteste in Iran. In quel testo, l'Ue ha spiegato che, "nonostante le ripetute richieste di moderazione, la risposta sproporzionata delle forze di sicurezza iraniane alle manifestazioni ha portato a un elevato numero di morti e feriti, e ancora una volta voglio sottolineare che, sia in Iran che altrove, l'uso diffuso la forza contro i manifestanti non violenti è inaccettabile", ha ricordato Borrell. (segue) (Res)