I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Libano: possibile candidatura di Hassan Diab come futuro premier - L’ex ministro dell’Istruzione libanese, Hassan Diab, potrebbe essere nominato come nuovo premier incaricato per la formazione di un nuovo governo. Lo riferisce la stampa libanese, secondo cui Diab avrebbe il sostegno dei partiti sciiti Amal ed Hezbollah. Oggi i vari blocchi politici libanesi tengono consultazioni parlamentari vincolanti per determinare la loro posizione in merito alla nomina del candidato a capo del nuovo governo, dopo la decisione di Saad Hariri di non ricandidarsi. (segue) (Res)