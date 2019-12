I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Libano: ministro Difesa tedesco, Unifil àncora di stabilità in regione travagliata - Unifil, la forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, è “un'àncora di stabilità in questa regione travagliata”. È quanto affermato dal ministro della Difesa tedesco, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, durante la visita che ha effettuato a Cipro nella giornata di ieri, 18 dicembre. Sull'isola, Kramp-Karrenbauer ha incontrato il contingente tedesco inquadrato nella componente navale di Unifil. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, Kramp-Karrenbauer ha inoltre affermato: “Continueremo a sostenere il Libano e stabilizzarlo, perché il paese ha molto da offrire, soprattutto in considerazione dei molti siriani che vi si sono rifugiati”. (segue) (Res)