I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Iraq: quattro possibili candidati per la carica di primo ministro - Sono finora quattro i possibili candidati premier presentati al presidente dell’Iraq, Barham Salih, per formare un nuovo governo e tentare di porre fine alla crisi politica e sociale del paese, ormai da tre mesi teatro di violente proteste. Secondo fonti interne al parlamento, i quattro candidati sono: Tawfiq Hammoud al Yasiri, Ali Abdul Amir Allawi, Mazen al Ashkar e Faiq Sheikh Ali. Nei giorni scorsi 150 deputati si sono riuniti per portare al presidente una rosa di nomi scelti tra personalità indipendenti e senza affiliazioni politiche, da presentare al presidente Salih, come richiesto in questi mesi a gran voce nelle manifestazioni popolari. (Res)