Terremoti: Isola d'Ischia, ricercatori Ingv svelano cause accelerazione abbassamento del suolo

- Le cause e le modalità di attivazione dei terremoti che periodicamente interessano l'Isola d'Ischia sono state svelate da un team internazionale di ricercatori dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), dell'Università degli Studi Roma Tre (UniRoma3) e dell'Université de Genève in Svizzera (Unige). Dopo gli eventi sismici che hanno interessato la zona di Casamicciola dell'Isola d'Ischia nell'estate del 2017, la comunità scientifica ha ritenuto necessario concentrare la propria attenzione sul fenomeno naturale che, in realtà, si è già presentato più volte nei secoli scorsi con conseguenze a volta drammatiche, come il disastroso terremoto del 1883 che causò oltre 2300 vittime. Tuttavia, la comprensione dell'attività sismica ad Ischia è stata da sempre ostacolata dalla natura vulcanica dell'isola che, con caratteristiche estremamente diversificate, complica notevolmente i fattori da considerare. Ischia è, infatti, uno dei vulcani italiani più complessi, caratterizzato tra l'altro da un impressionante sollevamento di circa un migliaio di metri, a partire da 55 mila anni fa, e da decine di eruzioni più recenti, l'ultima delle quali avvenuta nel 1302. (segue) (Com)