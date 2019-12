Terremoti: Isola d'Ischia, ricercatori Ingv svelano cause accelerazione abbassamento del suolo (2)

- Raccogliendo la sfida di comprendere tale sismicità in un ambiente tanto complesso, il team internazionale di vulcanologi ha unito le competenze in materia di monitoraggio, di modellistica e di comprensione dei processi magmatici nello studio 'Magma Degassing as a Source of Long‐Term Seismicity at Volcanoes: The Ischia Island Case', appena pubblicato nella rivista Geophysical Research Letters. I vulcanologi hanno così compreso che, paradossalmente, è proprio la complessa natura vulcanica dell'isola a spiegarne la sismicità, ma in modo relativamente semplice. Infatti, dati di monitoraggio raccolti per decenni mostrano che il forte sollevamento che nel passato ha portato all'emersione della cima più alta dell'isola, il Monte Epomeo, è attualmente sostituito da un lento e continuo abbassamento. Pertanto, i terremoti osservati a Casamicciola costituiscono episodi di accelerazione di tale abbassamento, innescati dalle stesse strutture sismiche che avevano causato il precedente sollevamento dell'isola. (segue) (Com)