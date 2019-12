Terremoti: Isola d'Ischia, ricercatori Ingv svelano cause accelerazione abbassamento del suolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La causa dell'abbassamento di Ischia, e quindi dei terremoti di Casamicciola, è imputabile all'emissione di gas dallo stesso magma che da circa 6000 anni ha prodotto almeno 45 eruzioni, fino all'ultima del 1302. Tale degassamento, infatti, diminuisce la pressione nel sistema magmatico superficiale, abbassando di fatto l'isola. I risultati della ricerca non solo permettono di comprendere finalmente l'origine della disastrosa sismicità di Ischia, ma anche di prevedere, attraverso estrapolazioni modellistiche, che il prolungarsi del degassamento del magma possa continuare per almeno diverse centinaia di anni. Secondo gli autori, l'abbassamento in atto a Ischia potrà quindi continuare a generare sismicità nell'area di Casamicciola con caratteristiche analoghe a quanto osservato negli ultimi secoli. (Com)