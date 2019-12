Serbia: Fmi, positivo terzo esame risultati programma economico

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha emesso oggi parere positivo riguardo alla conclusione del terzo esame dell'andamento dell'accordo stretto con la Serbia nel luglio 2018. Secondo quanto riporta una nota della Banca nazionale della Serbia (Nbs), la decisione è stata presa senza la convocazione di una riunione formale della commissione dei direttori esecutivi Fmi, scelta questa che viene compiuta dal Fondo monetario quando non si ritiene necessaria una discussione formale sui risultati. L'accordo stretto nel luglio 2018 è denominato Strumento per il coordinamento delle politiche (Policy coordination instrument – Pci) e consiste in un programma non finanziario aperto a tutti i membri del Fondo monetario per un sostegno alle riforme e alla capacità di catalizzare finanziamenti da diverse fonti. Lo strumento è messo a punto per quei paesi che non hanno necessità di un sostegno finanziario da parte dell'Fmi. (segue) (Seb)