Serbia: Fmi, positivo terzo esame risultati programma economico (6)

- La missione del Fondo monetario internazionale ha raccomandato inoltre di realizzare le condizioni per la preparazione di una forza lavoro in grado di affrontare le attuali sfide dell'economia al fine di arrestare "la fuga dei cervelli", sia attraverso l'istruzione che la formazione di studenti e lavoratori. La missione ha raccomandato infine l'ulteriore rafforzamento del clima per gli investimenti privati e della concorrenza, come pure il proseguimento della lotta all'economia sommersa e alla corruzione. (Seb)