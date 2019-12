Migranti: Bernini (FI), processo a Salvini su nave Gregoretti? Di Maio silura anche Conte

- "Il voltafaccia di Di Maio su Salvini non può sorprendere: la coerenza non è infatti il suo forte, come quella del Movimento che eterodirige. Ma se alla fine il Parlamento, con i voti dei Cinque stelle, darà via libera al processo contro l’ex ministro dell’Interno per una decisione collegiale sulla nave Gregoretti presa da tutto il governo gialloverde, il premier di allora e di adesso, Conte, sarà politicamente complice di un sequestro di persona. E come farà a restare al suo posto?". Lo dichiara in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Com)