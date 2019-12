Turismo: ricerca, 18 milioni di italiani partiranno in inverno, 10 per cento in più rispetto a 2018

- Diciotto milioni di italiani trascorreranno le loro vacanze in inverno, soprattutto tra Natale, Capidanno e Epifania, e sono il 10 per cento in più rispetto al 2018. A rivelarlo è una ricerca sulle vacanze di italiani e stranieri realizzata da Confturismo-Confcommercio insieme all'istituto Piepoli e all'osservatorio del professor Andrea Giuricin dell'Università degli studi Milano Bicocca. Dai dati elaborati, il 76 per cento resterà in Italia tra montagna e città d'arte e tra le mete preferite spiccano Toscana, Trentino Alto Adige e Lombardia. Il 24 per cento degli italiani che invece sceglieranno l'estero hanno deciso per Spagna, Inghilterra, Austria, Germania e Francia ma anche Stati Uniti, Canada, Kenya, Tunisia e Maldive. La spesa media calcolata degli italiani per le vacanze sarà di 1800 euro. Una grossa fetta di italiani si è mossa per organizzare le vacanze nelle ultime tre settimane e il 55 per cento di chi ha optato, tra gennaio e marzo 2020 per destinazioni oltralpe, ha scelto destinazioni europee. “È stato un anno molto buono per il turismo, con una crescita del 10 per cento - ha commentato a margine della conferenza stampa di presentazione dello studio Luca Patanè, presidente di Confturismo Confcommercio - Si sono risvegliate anche le destinazioni del mediterraneo, come l'Egitto e la Turchia che prima erano un po' spente. Importante anche l'incoming, con un mercato tedesco sempre dominante, oltre a quello francese americano e inglese, che sono sempre le prime nazionalità e quelle che spendono di più nel nostro Paese". (segue) (Rem)