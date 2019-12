Turismo: ricerca, 18 milioni di italiani partiranno in inverno, 10 per cento in più rispetto a 2018 (2)

- La spesa turistica degli stranieri in Italia, nel solo primo trimestre 2020, supererà di oltre 1,3 miliardi di euro quella degli italiani all'estero. Per la situazione del turismo in Italia, a chi gli ha chiesto di una possibile ripercussione sul settore in una città come Venezia per la questione dell'acqua alta, Patanè ha replicato: "Gli eventi la gente li dimentica facilmente, se è vero che c'è stato un rallentamento sarà solo momentaneo, quello che mi preoccupa invece è l'emergenza, cioè come evitare che succeda ancora. Penso che Venezia non si sia mai spenta come richiamo e non è un problema riempire di turisti la città magari è invece più difficile spostare il turismo nei centri minori e nei borghi, in quel turismo secondario che noi vorremmo far crescere in Italia. Non penso quindi che la gente non vada a Venezia per paura dell'acqua alta". Durante la conferenza stampa al Palazzo Bovara a Milano è stato accennato anche il caso di Roma che, secondo il presidente di Confturismo-Confcommercio "si è fermata alla dolce vita di Fellini, è una città fantastica però l'attrattivita scende, perché è disordinata e c'è molto traffico. Roma è destinata a trovare un filone nuovo, il turismo lì cresce perché cresce in tutta Italia ma lo spending dei turisti su Roma è inferiore rispetto a Milano, e in una città come Roma questo è un po' triste". Continua sul mercato la concorrenza di destinazioni come Egitto e Turchia, che anche quest'inverno avrà una crescita a doppia cifra, e il mercato della Tunisia supererà i 9 milioni di visitatori nel 2019 e non smetterà di crescere nella prima parte dell'anno prossimo. Il settore del turismo produce un impatto sul Pil italiano pari al 10 per cento, e contribuisce all'occupazione nazionale per l'11 per cento. Confturismo sta inoltre lavorando alla creazione del Superindice del turismo: un progetto che intende realizzare una base dati del turismo ampia e in continua evoluzione, per sviluppare modelli statistico-econometrici che aiutino a meglio comprendere le relazioni economiche del settore e forniscano previsioni affidabili di breve e medio periodo. (Rem)