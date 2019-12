Energia: Putin, Russia intende mantenere transito gas attraverso Ucraina

- La Russia è interessata a mantenere il transito del gas attraverso il territorio ucraino. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della conferenza annuale che si tiene oggi. L’interesse di Mosca permane nonostante la costruzione di nuove infrastrutture energetiche al servizio della Russia. Il gas in arrivo in ucraina potrebbe inoltre essere scontato del 25 per cento, ha rilevato Putin. “Esiste una soluzione, è vero, e dovremo perseguirla. Prenderemo in considerazione tale opzione e cercheremo un compromesso che sia accettabile per tutti, compresa l’Ucraina. Come ho detto molte volte, nonostante la costruzione di nuove infrastrutture, manterremo il transito attraverso il territorio ucraino”, ha spiegato il presidente russo. “In ogni caso, la rotta ucraina verso l’Europa è più lunga rispetto a quella che passa per il Mar Baltico, e di conseguenza più costosa per noi. Esiste comunque una rotta che funziona bene per l’Europa centrale e meridionale. Saremo in grado di fornire gas all’Ucraina a un prezzo di sconto, come detto, del 20-25 per cento”, ha aggiunto Putin. (Rum)