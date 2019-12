Camerun: Assemblea nazionale approva disegno di legge su autonomia regioni anglofone (2)

- Le proteste si sono intensificate fino a che la minoranza più radicale dei manifestanti non ha avanzato proclamato l’indipendenza della Repubblica di Ambazonia, il che ha provocato la dura reazione del governo. Gli scontri sono scoppiati alla fine del 2017 quando una frangia dei separatisti ha impugnato le armi contro l'esercito, provocando lo sfollamento di oltre 700 mila persone che sono state costrette a fuggire dalle loro abitazioni. Dopo oltre due anni di conflitto, alla fine di settembre il presidente Biya, sotto la pressione internazionale, ha deciso di indire un dialogo nazionale per risolvere la crisi. Il dialogo, sebbene boicottato dai principali gruppi dell’opposizione, si è concentrato in particolare sui temi del bilinguismo, della diversità culturale, della coesione sociale, della ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dal conflitto, del rimpatrio di profughi e sfollati, del sistema dell’istruzione e della giustizia, del decentramento, dello sviluppo locale, della smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti e del ruolo della diaspora nello sviluppo del paese, e ha previsto l’approvazione di una legge per lo statuto speciale, ora al vaglio del parlamento. (segue) (Res)