Camerun: Assemblea nazionale approva disegno di legge su autonomia regioni anglofone (3)

- Nel quadro del dialogo, le autorità di Yaoundé hanno inoltre rilasciato su cauzione 22 sostenitori del Movimento per la rinascita del Camerun (Mrc), principale partito dell’opposizione nel paese, dopo nove mesi di detenzione in attesa di processo con l'accusa di insurrezione per aver preso parte a manifestazioni non autorizzate dopo le elezioni presidenziali del 2018. Fra questi figura anche il leader del Mrc, Maurice Kamto, sconfitto dal presidente Paul Biya alle elezioni 2018 senza riconoscerne la rielezione e in carcere da nove mesi per insurrezione. La decisione ha fatto seguito a sua volta al provvedimento voluto dal presidente del Camerun per il rilascio di 333 persone detenute in relazione alle proteste dei separatisti anglofoni, nell’ambito del dialogo nazionale. Nonostante le aperture del governo, le violenze nel paese non si sono placate e in vista delle elezioni legislative in programma il prossimo 7 febbraio i due principali partiti dell'opposizione hanno annunciato l'intenzione di boicottare il voto. (Res)