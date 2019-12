Frosinone: scoperte 38 persone che percepivano reddito cittadinanza in modo illecito

- La Guardia di finanza ha individuato in tutto 38 casi di persone tra Frosinone, Cassino, Sora, Castro dei Volsci e San Giovanni Incarico, che percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza in maniera illecita o indebita. Trentasei persone, per un ammontare complessivo di 147mila euro, non avevano diritto alla previdenza ma l'avevano ottenuta presentando documentazione falsa rispetto ai redditi, alla composizione del nucleo familiare, al possesso di immobili o automobili, alla condizione lavorativa. Altre due persone, per un ammontare di 8mila euro, invece percepivano il reddito pur essendo sottoposte a misura cautelare e per questo sono anche state segnalate all'Inps per la sanzione prevista in queste situazioni. (segue)(Rer)