Torino: Consiglio, approvato bilancio preventivo 2020, pronti investimenti su manutenzioni

- Il Consiglio comunale di Torino ha approvato ieri la delibera per il Bilancio preventivo del 2020, che era stata presentata in Aula lunedì 16 dicembre dall’assessore al bilancio, Sergio Rolando. Il documento ha ottenuto 23 voti a favore (la sindaca e il M5S) e 7 contrari (PD, Connessione Civica, Rinascita Torino, Torino in Comune e Lista Civica per Torino.) La votazione è stata preceduta da un ampio dibattito. "È un bilancio in continuità con quelli approvati in passato dal M5S, con elementi di criticità, che impediscono al PD di votarlo favorevolmente - le parole di Stefano Lo Russo (PD) - . Non vengono fatte scelte politiche serie e tangibili. I 50 milioni di euro di investimenti erano una straordinaria occasione e invece ci si limita alla manutenzione ordinaria, lasciando sullo sfondo problemi irrisolti e vuoti urbani, come Palazzo del Lavoro, Westinghouse, Grandi Motori, Manifattura Tabacchi, Scalo Vanchiglia, Scalo Vallino. Manca una progettualità sulle infrastrutture: metro 2, corso Grosseto, piazza Baldissera. Dopo 5 anni di M5S cosa resterà alla Città? Temo solo le Atp Finals. Purtroppo non le Olimpiadi invernali, né trasformazioni urbane significative. E aspettiamo ancora la ristrutturazione della rete del trasporto pubblico e il rilancio di Caselle". Secondo Valentina Sganga (M5S), invece, "gli sforzi, i sacrifici e i compromessi fatti da questa Amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, ma vengono taciuti per descrivere una Città in mano agli estremisti. Il percorso avviato con la Corte dei Conti e l’approvazione del bilancio entro dicembre ci permettono finalmente, dopo anni, di investire sulla manutenzione: strade, scuole e verde pubblico. Ci sono investimenti e progetti per rilanciare la vocazione manifatturiera della città, grazie anche al supporto del Governo. Abbiamo lavorato su metro 2, rinnovo mezzi Gtt, riduzione tariffe mense, assunzioni, inclusione sociale. Abbiamo avviato la strada per cambiare Torino, ma dobbiamo continuare a percorrerla insieme" (segue) (Rpi)