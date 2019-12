Torino: Consiglio, approvato bilancio preventivo 2020, pronti investimenti su manutenzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione del bilancio della giunta Appendino del 2017 era stato annunciato il sistema a budget zero, in modo che ogni spesa rispondesse anno dopo anno ad esigenze funzionali - ha ricordatoFrancesco Tresso (Lista Civica per Torino) - . Poi vi siete mossi in modo diverso, con una Giunta esautorata dalle scelte, in commissiona abbiamo visto assessori che non sapevano quali fossero le risorse loro assegnate. DUP e Bilancio non devono solo far quadrare i conti ma delineare strategie e relative risorse. Il vostro budget zero è diventato zero efficienza, zero servizi, zero risanamento, presentate un bilancio senza coraggio e privo di elementi di innovazione. Lascerete Torino peggio di come l’avete trovata". Secondo Federica Scanderebech (Rinascita Torino) "la città ha una percezione diversa da quanto viene affermato in aula. Questo bilancio è simile a quelli precedenti. Ricordo che solo i fondi della Regione e del Ministero dell’Interno hanno consentito gli sgomberi di ex MOI e campi Rom. Il PIL italiano non cresce quanto previsto, e si deve alle scelte economiche del vostro governo. Mi preoccupano le scelte relative ai prestiti e alle operazioni derivate, in un mercato così incerto. L’economia cresce se si lasciano i soldi in tasca ai cittadini, non con le multe e la ZTL a pagamento. L’immobilismo di questa giunta è segno della sofferenza dell’economia locale, oggi il nostro territorio non è più attrattivo, non saranno le politiche sull’ambiente a rilanciare l’economia. Con la prosecuzione delle vendite di quote di partecipazione e di patrimonio immobiliare, la Città esaurirà tutte le proprie risorse". (segue) (Rpi)