Torino: Consiglio, approvato bilancio preventivo 2020, pronti investimenti su manutenzioni (3)

- Al termine del dibattito è intervenuta la sindaca Chiara Appendino. Ha detto: "Approvare il bilancio entro il 31 dicembre 2019 significa ottenere 15 milioni in meno di spesa, significa poter accedere ad una premialità nazionale e poter programmare in modo efficiente ed efficace gli interventi degli assessorati. Significa poter avviare le procedure e anticipare le assunzioni di personale. Approviamo prima del 31 dicembre perché c’è un lavoro fatto in questi 3 anni e mezzo di risanamento per tornare alla normalità ed effettuare un po’ di investimenti, ed è un trend crescente. La scelta di fare e incrementare la manutenzione ordinaria e soprattutto straordinaria è una scelta politica di bilancio e significa che nei prossimi anni diminuirà la spesa corrente. I numeri ci dicono che abbiamo poco margine, siamo la città più indebitata d’Italia, il debito cala ma ci costa 250-300 milioni l’anno, quindi non abbiamo un ampio margine di manovra. Noi abbiamo ben chiaro dove vogliamo portare la città. La città è in crisi da 15 anni però abbiamo il coraggio di guardare in faccia la realtà con la creazione di poli di sviluppo puntando sull’industria per poter dare occupazione, ripartire con Tne, la manifattura, Industria 4.0 e la cittadella dell’aerospazio (230mila metri quadri di riqualificazione). Non dico che tutto ciò che abbiamo trovato sia sbagliato ma non accetto che si dica che questa Amministrazione non stia facendo niente. Altro elemento di sviluppo è il turismo che sta crescendo e non solo per le attrattive culturali ma anche per gli eventi sportivi. Procede anche il settore dell’innovazione, un segno è la nascita del Festival della Tecnologia. Sulla Linea 2 della metro abbiamo lavorato tutti, altrimenti credete che sarebbe stata finanziata? Con questa opera Torino Nord avrà la possibilità di rinascere. Il parco mezzi Gtt, entro l’anno, presenterà 40 bus a metano. Poi volevo precisare che le aziende che producono monopattini hanno già assunto decine di giovani torinesi. La mobilità sta cambiando, e questo non significa che l’auto sparirà ma sarà utilizzata in un modo diverso e condiviso, insieme a tutte le altre forme di mobilità. La manutenzione (marciapiedi, strade, spazi verdi e giardini) certamente migliora la qualità della vita anche per piccoli interventi. Così come per il superamento dei campi Rom che sarà attuato seguendo le linee condivise per le palazzine dell’ex MOI. La città, certamente, sta vivendo disagi, continua a vivere la crisi però ci sono infrastrutture che stanno partendo, investitori, anche internazionali, sono orientati su Torino e il turismo cresce. La prossima Amministrazione, qualunque essa sia, troverà questi progetti e spero li porti avanti, perché sono nell’interesse della città". (Rpi)