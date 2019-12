Riforme: Faraone (Iv), voteremo sì a taglio parlamentari, ritorni da Italia viva al Pd? Una barzelletta

- "Voteremo sì al taglio dei parlamentari perché il numero degli eletti è sproporzionato, anche rispetto alla media dei Parlamenti europei. E' chiaro però che bisogna studiare gli accorgimenti necessari nella riforma elettorale per non penalizzare la rappresentatività dei territori, soprattutto al Sud, e legare maggiormente il collegio all’eletto". Lo ha affermato il capogruppo di Italia viva in Senato Davide Faraone intervenendo ad "Agorà", su Rai3. "Certo - ha continuato il parlamentare di Iv - avrei preferito che passasse la nostra riforma costituzionale con una sola Camera legislativa e l’altra rappresentativa dei territori, e con una legge elettorale che dava certezza dei vincitori e stabilità di governo. Ritorni da Italia viva al Pd? Una barzelletta, nei territori sta accadendo esattamente l’opposto. Nonostante l’ondata di fango teniamo benissimo - ha concluso Faraone - arriveremo tranquillamente alle due cifre". (Rin)