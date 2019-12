Mafie: M5s, oggi bel risveglio per la Calabria

- "Centinaia di persone tratte in arresto, smantellate le organizzazioni criminali del territorio di Vibo Valentia: l'operazione 'Rinascita-Scott' è una grande notizia per la legalità in Italia". Lo afferma, in una nota congiunta, la delegazione del Movimento cinque stelle nella commissione parlamentare Antimafia. "Grazie ai Carabinieri impegnati nel blitz e alla Dda di Catanzaro - aggiungono gli esponenti penastellati -. Oggi per la Calabria il risveglio ha un sapore un po' diverso, ci sentiamo tutti rinfrancati da questo ulteriore piccolo passo nella battaglia senza tregua che abbiamo dichiarato alle mafie. Continuiamo a fare blocco tutti insieme: istituzioni, Forze dell'ordine e cittadini che vogliono difendere libertà, democrazia e civiltà".(Com)