Frosinone: scoperte 38 persone che percepivano reddito cittadinanza in modo illecito (2)

- Tra i casi principali scoperti dai finanzieri del comando provinciale di Frosinone c'è quello di un uomo di Cassino la cui figlia lavorava in nero in un negozio di parrucchiere. In un altro caso un imprenditore, invece, da un lato non aveva dichiarato interamente le quote di una società a responsabilità limitata per un valore di 10.000 euro e dall'altro risultava avere in carico un figlio che però lavorava in nero. Tra i 38 truffatori individuati dalla Guardia di finanza 36 persone sono state denunciate e per due è stata richiesta la sanzione e la sospensione del contributo. In particolare in 28 casi, che riguardano cittadini rom stanziali nel frusinate, 26 sono quelli che avevano presentato una documentazione falsa che riguardava i possedimenti mobiliari e immobiliari oppure la composizione del nucleo familiare diversa da quella reale e due quelli che sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria percepivano comunque il reddito di cittadinanza. (Rer)